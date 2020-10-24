Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı çeşitli birimlere yeni atamalar gerçekleştirildi. Ataması yapılan kişilerin önümüzdeki günlerde göreve başlaması beklenirken bu kişilerin hayatı da okurlar tarafından merak konusu oldu. Peki Hakan Gültekin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi göreve atandı? İşte detaylar...

HAKAN GÜLTEKİN KİMDİR?

1970 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğan Hakan Gültekin, 50 yaşındadır. İlkokulu Ardeşen Alparslan İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini Ardeşen İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde tamamladı. 1997 Yılında siyaset ve ticaret hayatına atılan Başkan GÜLTEKİN, 2002 yılında AK Parti Ardeşen İlçe kurucuları arasında yer aldı.

6 buçuk yıl AK Parti Ardeşen İlçe Başkanlığı yapan Gültekin, 2009-2012 Yılları Arasına AK Parti Rize İl Başkanlığı’nda İl Teşkilat ve İl Seçim İşleri Başkanlığı pozisyonunda görev aldı.

2014 yılına kadar Rize İl Genel Meclisi Başkanlığı Görevini yürüttü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ardeşen Belediye başkan adayı oldu ve belediye başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı son atama kararlarında ise Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı olarak atandı.