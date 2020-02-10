Doğu Karadeniz’de 988 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 988 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon illerinde 988 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Giresun'da 451, Trabzon'da 210, Artvin'de 109, Rize'de 168 ve Gümüşhane'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, soğuk ve karlı havanın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA