Doğu Karadeniz’de hava sıcaklığı düşüyor

Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Karadeniz Bölgesinde sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sahil kesimleri kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzey batılı, akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt, Artvin ve Trabzon'da 25, Rize'de 27, Gümüşhane ve Giresun'da 26 derece.

Kaynak: İHA