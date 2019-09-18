Doğu Karadeniz’de konut satışları hareketlendi

Türkiye'de 2019 yılı Ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 538 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 4,3 artarak 2 bin 978 oldu.

TUİK verilerine göre, iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin'de yüzde 48,1 artarak 160'a, Rize'de yüzde 27,2 artarak 295'e, Ordu'da yüzde 16,3 artarak 822'ye, Giresun'da yüzde 5,3 artarak 580'e çıkarken Gümüşhane'de yüzde 18,4 azalarak 124'e ve Trabzon'da yüzde 9,9 azalarak 997'ye düştü. Artvin'de satılan konutların yüzde 35,6'sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Rize'de yüzde 34,9'u, Ordu'da yüzde 33,0'ü, Giresun'da yüzde 27,4'ü, Gümüşhane'de yüzde 24,2'si ve Trabzon'da yüzde 18,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Gümüşhane'de satışı yapılan konutların yüzde 61,3'ü ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Ordu'da yüzde 56,1, Giresun'da yüzde 53,6, Rize'de yüzde 49,8, Artvin'de yüzde 36,9 ve Trabzon'da yüzde 30,2 olarak gerçekleşti.

Trabzon'da yabancılara konut satışı düştü

Türkiye genelinde 2019 yılı Ağustos ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azalarak 3 bin 604 oldu. 2018 yılı Ağustos ayında Trabzon'da yabancılara toplam 159 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 37,1 oranında azalarak 100 konut satışı gerçekleşti. Trabzon, bu satış rakamı ile 2019 Ağustos ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7. il oldu. Ayrıca 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 807 konut satılırken, 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 21,4 oranında azalarak 634'e düştü. 2019 Ağustos ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il dikkate alındığında 2019 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı oransal olarak en fazla azalan il Trabzon oldu.

Kaynak: İHA