Doğu Kudüs'te gerilim sürerken İsrailli vekil Itamar Ben-Gvir'den skandal açıklama: Gerçek mermi kullanılmasına izin verilsin!

İsrail parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, tarafından yapılan açıklama, küresel çapta eleştirilerin odağı oldu. Doğu Kudüs'te İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyleyen Ben-Gvir, saldırılera maruz kalan polisin ateşli silah kullanmasına izin verilmesi gerektiğini öne sürdü.

"HAYATINI TEHLİKEYE ATAN POLİSLER ATEŞ ETMELİ"

Ben-Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı." dedi.

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, paylaşımında, "İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

İsrail Milletvekili Itamar Ben-Gvir kimdir? Kaç yaşında? | Itamar Ben-Gvir siyasi hayatı

POLİS, NAMAZ KILAN CEMAATE SALDIRMIŞTI

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, geçtiğimiz akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

DOĞU KUDÜS'TE SON DURUM

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede yaralananların sayısının 90'a yükseldiğini, yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıkladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı önünde bulunan Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan şiddetli arbede sonucu yaralanan 90 kişiden 16'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaralananlar arasında 1 yaşında bir bebek ve 5 çocuğun yanı sıra ambulans sağlıkçılarından birinin de olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun, İsrail polisinin insanların üzerine plastik mermi ve gaz bombaları fırlatmasından kaynaklandığı, ayrıca polisin insanlara fili şiddet kullanarak darp ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, bir önceki açıklamasında 80 kişinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, yaşlı bir kadının, fırlatılan gaz bombasının fişeği ile yüzünden yaralandığını, İsrail polisinin en az 7 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail polisinin, Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilerin üzerine tazyikli su sıktığını aktardı.

Kadir Gecesi'nin ihyası için on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya gelişiyle eş zamanlı olarak İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ün bir çok noktasında ve özellikle Aksa'nın kapıları önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İslami Vakıflar Dairesinin açıklamasına göre, İsrail'in sıkı engellemelerine rağmen, Kadir Gecesi'nin ihyası için 90 bin kişi Mescid-i Aksa'da hazır bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırıyor.

İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.