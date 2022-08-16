Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye yolcusu: Beşar Esad ile görüşecekler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak'ın da aralarında bulunduğu heyet, Suriye'ye giderek Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye yolcusu: Beşar Esad ile görüşecekler

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal TV kanalına konuk oldu. Özgür Bursalı, Genel Başkan Doğu Perinçek'in başkanlığındaki heyetin ilerleyen günlerde Suriye'ye gideceğini söyledi. Bursalı heyette iş insanı Ethem Sancak ve parti yetkililerinin yer alacağını söyledi.

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye'ye gidecek: Beşar Esad ile görüşecekler

HEYETTE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALACAK

Bursalı TV programında şunları söyledi:

“Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde parti heyetimiz Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek başkanlığında Suriye’yi ziyaret edecek ve Sayın Beşar Esad ile görüşecek. Heyetimizde Ethem Sancak ve yine partimizden yetkililer, önemli isimler de yer alacak. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Suriye'ye gidecek: Beşar Esad ile görüşecekler

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