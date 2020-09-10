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  3. Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak

Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Tarih Bölümünden mezun olan oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığına "meslek memuru" olarak atandı.

Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak

Doğu Perinçek'in askerde olan oğlu Sadık Can Perinçek,Dışişleri Bakanlığında “meslek memuru” olarak görev yapacak.  Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan Sadık Can Perinçek, "Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar" listesinin 50'inci sırasında yer alıyor. Oğul Perinçek için sosyal medyada büyük elçi olabileceği yorumu yapıldı.

Sadık Can Perinçek'in 64 kişinin atamasının yapılacağı listede 50.sırada yer alması dikkatlerden kaçmadı.

SADIK CAN PERİNÇEK KİMDİR? 

Doğu Perinçek'in dört çocuğundan biridir. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığında “meslek memuru” olarak görev yapacak.

Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak

MESLEK MEMURLUĞU NEDİR?

Meslek memurluğu şudur:

“Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurt dışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.”

Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak

Bakanlığın internet sitesinde meslek memuru olabilmek için şu şartları sağlamak gerekiyor:

"Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak.”

Öte yandan adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça, Arapça, Rusça, Çince ve Japonca YDS dil puanlarının herhangi birinin en az 75 olması isteniyor.

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