Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'in başkanlık çıkışı için olay yorum: Akşener, 23 Nisan'da başbakan olur

Millet İttifakı cephesinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında," Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım" diyerek bir anda siyaset gündemine oturmuştu.

Akşener'in açıklamalarını değerlendiren Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU GÜCE HİÇBİR ZAMAN SAHİP OLAMAYACAKLAR"

TBMM'deki partilerin sandalye dağılımını bakıldığında, muhalefetin anayasayı değiştirme gücünün olmadığını ifade eden Perinçek," Seçimden sonra da bu güçleri yok. Bu güce hiçbir zaman sahip olamayacaklar." dedi.

"23 NİSAN'DA OLABİLİR"

Perinçek," Muhalefetteki partilerin toplamının anayasa değiştirme kabiliyeti yok, seçimden sonra hiç yok. Çünkü olursa bu, Türkiye'nin felaketi olur. Sayın Akşener ne zaman başbakan olur, 23 Nisan'da başbakan olur. 23 Nisan'da çocuklarımızı koltuğa oturtuyoruz ya, o zaman olabilir." ifadelerini kullandı.