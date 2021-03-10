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Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

Doğu Timor'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Doğu Timor'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Doğu Timor hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

Doğu Timor resmî adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Timor adasının doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet. Tek komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur.

Doğu Timor'un Başkenti?

“Dili” şehri Doğu Timor'un başkentidir.

Doğu Timor'un Para Birimi Nedir?

“Amerikan Doları”Doğu Timor'un para birimidir.

Doğu Timor'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Doğu Timor'un telefon alan kodu : + 670

Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

Doğu Timor'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Doğu Timor

Doğu Timor'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Dili

Doğu Timor'un İngilizce Ülke Telaffuzu

East Timor

Doğu Timor'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Díli

Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

Doğu Timor'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Díli

Doğu Timor'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Timor Lorosa'e

Doğu Timor'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Tetum

Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

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