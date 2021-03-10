Doğu Timor'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır?

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Doğu Timor resmî adıyla Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da Timor adasının doğusu, Atauro ve Jaco adaları ile Oecussi-Ambeno bölgesini kaplayan devlet. Tek komşusu Endonezya'ya bağlı Batı Timor'dur. Doğu Timor'un Başkenti? “Dili” şehri Doğu Timor'un başkentidir. Doğu Timor'un Para Birimi Nedir? “Amerikan Doları”Doğu Timor'un para birimidir. Doğu Timor'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Doğu Timor'un telefon alan kodu : + 670 Doğu Timor'un Türkçe Ülke Telaffuzu Doğu Timor Doğu Timor'un Türkçe Başkent Telaffuzu Dili Doğu Timor'un İngilizce Ülke Telaffuzu East Timor Doğu Timor'un İngilizce Başkent Telaffuzu Díli Doğu Timor'un Başkent Ülke İçi Telaffuzu Díli Doğu Timor'un Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Timor Lorosa'e Doğu Timor'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Tetum Doğu Timor'un Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir