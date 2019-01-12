Doğu Türkistan Urumçi’li Zülfikar Ali’den, Çin zulmüne ait kan donduran iddia:

Alperen Ocakları Genel Merkezinin destekleriyle Doğu Türkistanlı bir grup topraklarındaki Çin zulmünü anlatmak için Türkiye'de il il dolaşıyor. Bu kapsamda Uşak'a gelen grup üyelerinden Zülfikar Ali, Doğu Türkistan'ın Türklerin ata toprağı olduğunu ancak burada son 3 yılda 5 milyon Türk'ün, Nazi kapları olarak adlandırılan hapishanelere kapatıldığını öne sürdü.

Doğu Türkistan'dan gelen grup üyeleri Uşak Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Sezer ve üyeler tarafından karşılandı. Ocak binasında yapılan toplantıda konuşan Sezer, Alperen ocakları olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında yer almak uğraşı verdiklerini söyledi.

Doğu Türkistan Urumçi doğumlu Zülfikar Ali ise Doğu Türkistan'ın Türklerin ata toprağı olduğunu ancak burada son 3 yılda 5 milyon Türk'ün, Nazi kapları olarak adlandırılan hapishanelere kapatıldığını söyledi. Bu insanların sadece Türk ve Müslüman olduğu için bu uygulamaya tabi tutulduğunu vurgulayan Ali; "Bunlar bizim kız kardeşlerimizi, erkek kardeşlerimizi, çocuklarımız yok etmek için, kısırlaştırmak için, Çin Nazi kamplarına götürüyorlar. Üç sene içinde 5 milyon insan ve bundan kimsenin haberi yok ve kimse de tepki göstermiyor. Biz de bunu anlatmak için il il geziyoruz, kardeşlerimize bunu anlatıyoruz. Doğu Türkistan diye bir ata toprağının olduğunu bildirmek istiyoruz. Onun için bu gün Uşak'tayız sizinle beraberiz Allah sizden razı olsun."

Doğu Türkistan'da 2 yaşından büyük bütün çocukları asimile etmek için Çin'in iç bölgelerine götürüldüğünü söyleyen Ali, "Kamplara alınan insanların buralarda çırıl çıplak kelepçeli bir şekilde tutuluyor, kız kardeşlerimiz, bizim namusumuz her gün tecavüze uğruyor sizin bundan haberiniz var mı?" diye sordu.

Kaynak: İHA