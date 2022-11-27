Doğu Türkistan'da korkunç yangın! Dışişleri Bakanlığı Çin'e seslendi: "İzahat istiyoruz"

Çin'in karantinaya alarak kapattığı Urumçi kentinde çıkan yangına saatler sonra müdahale edilmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı Çin makamlarına seslendi.

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Doğu Türkistan'da korkunç yangın! Dışişleri Bakanlığı Çin'e seslendi: "İzahat istiyoruz"

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Yaşanan olay sonrası Dışişleri Bakanlığı Çin'den izahat istedi.

Doğu Türkistan'da korkunç yangın! Dışişleri Bakanlığı Çin'e seslendi: "İzahat istiyoruz"

İTFİAİYE EKİPLERİ SAATLER SONRA GELDİ

Yangının çıktığı apartmanda yaşayanların karantina nedeniyle evlerini terk edemediği, itfaiye ekiplerinin metal bariyer ve engellerle çevrili komplekse giremedikleri için yangına zamanında müdahale edemediğine ilişkin iddialar, protestolara dönüşen tepkilere yol açmıştı.

Doğu Türkistan'da korkunç yangın! Dışişleri Bakanlığı Çin'e seslendi: "İzahat istiyoruz"

TÜRKİTE, ÇİN MAKAMLARINA SESLENDİ

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda yaşamını yitirenlere ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.

Dışişleri Bakanlığından Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk bölgesi'ndeki yangın hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Ayrıca Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilendirmede ise "Çin makamlarından yangının nedenleri hakkında izahat istenmiştir" denildi.

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