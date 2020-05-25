Doğu'da fırtına; ağaçlar ve direkler devrildi, çatılar uçtu

DOĞU'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınada elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Doğu'da arife gününden beri etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, elektrik direklerini ve ağaçları devirdi. Şiddetini giderek artıran fırtınanın etkisiyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Fırtınanın etkili olduğu mahallelerde çatıların sökülme anı kameralara yansıdı. AFAD ekipleri mahaleleleri tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.

Ardahan'da çok sayıda apartmanın çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Halilefendi Mahallesi'nde fırtınadan kopan elektrik telleri nedeniyle kesintiler meydana geldi. Aras EDAŞ ekipleri, telleri onarmak için bölgede çalışma başlattı. Ardahan Kalesi'ndeki dev bayrağı tutan halat da rüzgarın etkisiyle koptu. Kent merkezinde etkisini sürdüren fırtınada birçok ev ve apartmanın çatısı zarar gördü.

NARMAN'DA 2 KİŞİ YARALANDI

Erzurum'un Narman ilçesinde fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısı uçarak araçların üzerine devrildi. Bu sırada bölgeden geçen 2 kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

HASTANENİN ÇATISI UÇTU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nin çatısı fırtınada uçtu. İlçede birçok ev ve iş yerinin çatısı da zarar gördü. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklarda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

Kars'ta ise fırtına sebebiyle Akyaka Demirkent köyünde ağaçlar devrildi, bahçe duvarları yıkıldı. Selim ilçesinde ise etkili olan dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan sel ekili arazilere zarar verdi. Meradan gelen hayvanları içeri almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kars merkezde ise Bayrampaşa Mahallesi'nde bir binanın çatısı aracın üzerine düştü. Örnek Mahallesi'nde de bazı evlerin çatıları rüzgar sebebiyle zarar gördü.

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Kaynak: DHA