Doğu’da hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 14, Ardahan'da 8, Erzincan'da 19, Iğdır'da 21 ve Tunceli'de 14 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ve Iğdır'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 30, Kars'ta 28, Ardahan'da 27 derece, Tunceli'de 30 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: İHA