Doğu'da kayak heyecanına Kovid-19 engeli

ERZURUM (AA) - Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik yurtta alınan tedbirler çerçevesinde Erzincan, Ardahan ve Tunceli'deki kayak merkezlerinde kayak sezonu sona erdi.

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla Yalnızçam Kayak Merkezi'nin kapatıldığını söyledi.

Kararın, valiliğin aldığı önlemler kapsamında uygulamaya konulduğunu aktaran Baydar, şunları kaydetti:

"Kayak merkezini kapatmamız da bir tedbir. Valiliğimiz koordinesinde alınan bu ve benzeri tedbirlerle amacımız bu salgından en kısa sürede kurtulmaktır. Millet olarak üzerimize düşeni yaptığımızda inanıyorum ki bunu başaracağız. Bize düşen, bu süreçte valiliğimizin almış olduğu kararlara uymaktır. Bizler kurallara uydukça üstesinden gelinmeyecek hiçbir sorun yoktur."

Ayrıca Erzincan'daki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezi, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezi de hem Kovid-19 tedbirleri hem de kar kalınlığının az olması nedeniyle kayak sezonunu kapattı.

Kovid-19 önlemleri dolayısıyla Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu daha önce kapatılmıştı.

Bölgedeki gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe'deki kayak sezonu da aynı nedenle saat 16.00'da sezona veda edecek.

Kaynak: AA