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Doğu’da okullara kar tatili (3)

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğu’da okullara kar tatili (3)

AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

DHA

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