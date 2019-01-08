Doğu’da okullara kar tatili (3)
Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
DHA
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