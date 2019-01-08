Doğu’da okullara kar tatili (3)

AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

DHA