Dogukan Ates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Ates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Ates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Ates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Ates 27 Mayıs 1999 tarihinde Kyrenia şehrinde doğmuştur. Kıbrıs,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Ateş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Ates Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LOTUS Sports Management&Agency yapmaktadır. Dogukan Ates, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dogukan Ates'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Ates Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukanateees/

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Dogukan Ates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Ates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Ates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Ates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında Mersin İY U21

28 Ağu 2017 yılında Mersin İY

23 Temmuz 2018 yılında Osmaniyespor FK

9 Temmuz 2020 yılında S. Kayalar SK

1 Eylül 2020 yılında Payasspor

12 Temmuz 2021 yılında Bursa Yıldırım

Dogukan Ates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Ates şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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