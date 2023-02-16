Dogukan Bad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Bad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dogukan Bad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dogukan Bad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dogukan Bad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Bad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Bad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Bad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Bad 3 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Bad şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Bad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Bad, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogukan Bad'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Bad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukanbad/

Dogukan Badboyu ve yaşı kaç

Dogukan Bad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Bad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Bad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Bad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Eyüpspor

31 Ocak 2019 yılında Z. Kömürspor

29 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

28 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa

1 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

13 Ocak 2021 yılında Bayrampaşa

8 Eylül 2021 yılında Tepecik Spor

26 Ocak 2023 yılında Edirnespor

Dogukan Bad kimdir

Dogukan Bad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Bad şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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Dogukan Bad nereli

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