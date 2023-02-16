Dogukan Cosar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Cosar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Cosar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Cosar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Cosar 22 Haziran 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Çoşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Cosar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Cosar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 6 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dogukan Cosar'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Cosar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukancosar36/

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Dogukan Cosar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Cosar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Dogukan Cosar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Cosar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2015 yılında Kasımpaşa Alt

22 Ocak 2016 yılında Sarıyer Alt

27 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

6 Eylül 2020 yılında HEASK

6 Ağu 2021 yılında Nevşehir Bld

Dogukan Cosar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Cosar şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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