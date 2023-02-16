Dogukan Delimehmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Delimehmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dogukan Delimehmet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dogukan Delimehmet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dogukan Delimehmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Delimehmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Delimehmet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Delimehmet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Delimehmet 17 Aralık 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Delimehmet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Delimehmet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Delimehmet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Delimehmet'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Delimehmet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dogukan.d11/

Dogukan Delimehmetboyu ve yaşı kaç

Dogukan Delimehmet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Delimehmet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dogukan Delimehmet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Delimehmet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

11 Eylül 2019 yılında 1461 Trabzon

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

16 Eylül 2020 yılında Çankaya FK

31 Mayıs 2021 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Turgutluspor

8 Eylül 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

17 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Dogukan Delimehmet kimdir

Dogukan Delimehmet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Delimehmet şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arakli 1961 Spor (2013-2016), Trabzonspor (2016-2019)

Dogukan Delimehmet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dogukan Delimehmet nereli

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