Dogukan Kalyoncuoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Kalyoncuoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Kalyoncuoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Kalyoncuoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Kalyoncuoglu 3 Mayıs 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Kalyoncuoğlu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Kalyoncuoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Kalyoncuoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Kalyoncuoglu'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Kalyoncuoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kalyoncuogluu

Haberin Devamı

Dogukan Kalyoncuoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Kalyoncuoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Dogukan Kalyoncuoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Kalyoncuoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2022 yılında Kuşadasıspor

Dogukan Kalyoncuoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Kalyoncuoglu şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.