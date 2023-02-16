Dogukan Ozcimen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Ozcimen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Ozcimen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Ozcimen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Ozcimen 20 Ekim 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Özçimen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Ozcimen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Ozcimen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Ozcimen'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Ozcimen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Ozcimen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dogukan Ozcimen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Ozcimen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

30 Ocak 2019 yılında Muğlaspor

11 Eylül 2019 yılında Bld Kütahya

14 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Dogukan Ozcimen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Ozcimen şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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