Dogukan Sinik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Sinik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dogukan Sinik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dogukan Sinik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dogukan Sinik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Sinik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Sinik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Sinik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Sinik 21 Ocak 1999 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Sinik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Sinik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Dogukan Sinik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Antalyaspor futbol takımında oynamaktadır. Antalyaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogukan Sinik'nin Antalyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Sinik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dogukansinik

http://www.instagram.com/dogukansinik/

Dogukan Sinikboyu ve yaşı kaç

Dogukan Sinik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Sinik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dogukan Sinik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Sinik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Antalyaspor U19

25 Ocak 2016 yılında Antalyaspor U21

1 Temmuz 2017 yılında Antalyaspor

8 Eylül 2017 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2018 yılında Antalyaspor

20 Temmuz 2022 yılında Hull

12 Ocak 2023 yılında Antalyaspor

30 Haziran 2023 yılında Hull

Dogukan Sinik kimdir

Dogukan Sinik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Sinik şuan Antalyaspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antalya Kunduspor (2008-2010), Simsek Genclik Ve Spor (2011-2012), Antalyaspor (2012-2016)

Dogukan Sinik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dogukan Sinik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Burak İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak İnce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak İnce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak İnce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sefik Abali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefik Abali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sefik Abali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefik Abali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berat Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Mert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Berat Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Mert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları