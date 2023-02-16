Dogukan Sinik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Sinik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Sinik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Sinik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Sinik 21 Ocak 1999 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Sinik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Sinik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Dogukan Sinik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Antalyaspor futbol takımında oynamaktadır. Antalyaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dogukan Sinik'nin Antalyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Sinik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/dogukansinik

http://www.instagram.com/dogukansinik/

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Dogukan Sinik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Sinik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dogukan Sinik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Sinik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Antalyaspor U19

25 Ocak 2016 yılında Antalyaspor U21

1 Temmuz 2017 yılında Antalyaspor

8 Eylül 2017 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2018 yılında Antalyaspor

20 Temmuz 2022 yılında Hull

12 Ocak 2023 yılında Antalyaspor

30 Haziran 2023 yılında Hull

Dogukan Sinik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Sinik şuan Antalyaspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dogukan Sinik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antalya Kunduspor (2008-2010), Simsek Genclik Ve Spor (2011-2012), Antalyaspor (2012-2016)

Türkiye takımında 11 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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