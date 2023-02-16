Dogukan Topkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Topkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Topkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Topkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Topkaya 13 Mayıs 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Topkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Topkaya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Topkaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dogukan Topkaya'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Topkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Topkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Dogukan Topkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Topkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Bağlarbaşı

24 Mayıs 2021 yılında Alibeyköy

1 Şubat 2022 yılında Bulvarspor

Dogukan Topkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Topkaya şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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