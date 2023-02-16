Dogukan Unal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogukan Unal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogukan Unal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogukan Unal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogukan Unal 5 Şubat 2003 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğukan Ünal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogukan Unal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogukan Unal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 26 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Dogukan Unal'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dogukan Unal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogukan Unal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dogukan Unal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogukan Unal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Aralık 2019 yılında Eskişehirspor

Dogukan Unal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogukan Unal şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.