Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir?

Sigortalı çalışan ve doğum yapan kadınların merak ettiği konulardan biri olan doğum borçlanması, internette aratılan konular arasında yerini alıyor. Peki Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir? İşte detaylar...

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Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir?

Doğum borçlanması, sigortalı olarak çalışan, hamilelik döneminde olan ya da doğum yapan kadınların merak ettiği konulardan biri olarak internette sıkça aratılıyor. Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Bilindiği üzere sigortalı bir şekilde işte çalışan kadınlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 (bazen 10 haftaya kadar çıkabilir) olmak üzere toplamda 16 hafta doğum izni verilmektedir. Bu süreçte

sigortalı olan ve doğum yapan kadın raporlu olarak bildirilir ve sigorta prim ödemesi yapılmaz. Bu nedenle izinli geçen zaman içerisinde prim borçlanması yani doğum borçlanması meydana gelir.

Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir?

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN NEREYE VE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

Merak edilen konulardan biri de, doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edileceği konusudur. Konu ile alakalı Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde yapılan resmi açıklama şu şekildedir:

"İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,
Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri 'SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA' adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır."

Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması için nereye ve nasıl müracaat edilir?

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Bir günlük borçlanma tutarı:53,38TL

Bir aylık borçlanma tutarı:1601,4TL

Bir çocuk için toplam tutar:38.433,6TL

İki çocuk için toplam tutar:76.867,2TL

Sigortalı olarak çalışan kadınlar bir çocuk için 24 ay yani 720 gün borçlanma yapabilir.

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