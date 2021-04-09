Doğum günü eğlencesine gitti! Günler sonra eve dönünce bebeğini ölü halde buldu!

Dehşet olay İngiltere'nin Bringhton kentinde meydana geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre 2019'un Ekim ayında o dönem 18 yaşında olan Verphy Kudi adındaki kadın öz bebeğini 6 gün boyunca evde yalnız bıraktı.

BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Genç kadın, 18. yaş gününü kutlamak için bebeğini günlerce evde yalnız bırakarak partide eğlendi. Ktlama için başkent Londra'ya giden Kudi, 20 aylık bebeği Asiah'ı evde yapayalnız bıraktı. Günlerce evde annesini bekleyen bebek açlığa ve susuzluğa dayanamayarak hayatını kaybetti. 6 gün sonra eve gelen genç kadın bebeğinin ölü bedeniyle karşılaşınca polise haber verdi. Ardından ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanmaya başladı.

Kan donduran olay ile ilgili başka bir bilgi mahkeme esnasında ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine göre genç kadın, çocuğunu daha önce 11 kez evde yalnız bırakarak partilere katıldı.

Duyulmasının ardından büyük tepki çeken olayda Kudi'ye karşı istenen cezanın "kasten adam öldürme" maddesi dahilinde değerlendirileceği bildirildi.