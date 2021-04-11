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Doğum günü partisi düzenleyen Enes Batur'a polis baskını!

Doğum günü partisi düzenleyen ve birçok ismi davet eden Enes Batur'un evini polis bastı.

Doğum günü partisi düzenleyen Enes Batur'a polis baskını!

Ünlü YouTuber Enes Batur doğum gününü kutlamak için  Acarkent'teki villasında parti verdi. Birçok ismin katıldığı partiyi polis bastı.

Enes Batur, 23. yaş gününü kutlamak için verdiği partiye 100 kişi katılarak pandemi kuralları hiçe sayıldı. 

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Çoğu arka kapıdan kaçarken, polis yakalananlara  3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

Doğum günü partisi düzenleyen Enes Batur'a polis baskını!

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