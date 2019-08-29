Doğum gününde kâbus! Genç kızı öldürdü
Denizli Honaz'da bir genç, bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanlışlıkla öldürdüğü öne sürüldü.
Denizli'nin Honaz ilçesinde 17 yaşındaki 'U.K , aynı yaştaki kız arkadaşı Z.A'yı doğum gününü kutlamak için Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi'ndeki evlerine çağırdı.
17 yaşındaki gencin, ailesinin başka odada olduğu sırada oynamaya başladığı babasına ait pompalı tüfek, bir anda ateş aldı. Z.A, başından vuruldu.
GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ!
Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Eve gelen jandarma ekipleri U.K'yi gözaltına aldı.
U.K'nin ilk ifadesinde, kız arkadaşına tüfeği gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
Etiketler : Denizli, honaz, doğum günü, pompalı tüfek
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