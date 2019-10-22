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Doğum gününe katılan Zehra Çilingir oğlun'dan aile pozu

Bir süredir beraber olan Zehra Çilingiroğlu ve Alattin Kadayıfçıoğlu çifti, dün akşam bir mekanda yeni yaşını kutlayan sosyetenin ünlü simalarından Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününe katıldı.

Doğum gününe katılan Zehra Çilingir oğlun'dan aile pozu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum günü kutlamasına bir süredir beraber olan Zehra Çilingiroğlu ve  Alattin Kadayıfçıoğlu beraber katıldı.

MÜSTAKBEL KAYNANAYA HEDİYE ALDI

Alattin Kadayıfçıoğlu, annesinin doğum günü partisine sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile katıldı. Zehra Çilingiroğlu, anne Kadayıfçıoğlu'na tek taş küpe hediye etti.

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