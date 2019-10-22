Doğum gününe katılan Zehra Çilingir oğlun'dan aile pozu

Sosyetenin ünlü isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum günü kutlamasına bir süredir beraber olan Zehra Çilingiroğlu ve Alattin Kadayıfçıoğlu beraber katıldı.

MÜSTAKBEL KAYNANAYA HEDİYE ALDI

Alattin Kadayıfçıoğlu, annesinin doğum günü partisine sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile katıldı. Zehra Çilingiroğlu, anne Kadayıfçıoğlu'na tek taş küpe hediye etti.