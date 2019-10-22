Doğum gününe katılan Zehra Çilingir oğlun'dan aile pozu
Bir süredir beraber olan Zehra Çilingiroğlu ve Alattin Kadayıfçıoğlu çifti, dün akşam bir mekanda yeni yaşını kutlayan sosyetenin ünlü simalarından Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününe katıldı.
Sosyetenin ünlü isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu'nun doğum günü kutlamasına bir süredir beraber olan Zehra Çilingiroğlu ve Alattin Kadayıfçıoğlu beraber katıldı.
MÜSTAKBEL KAYNANAYA HEDİYE ALDI
Alattin Kadayıfçıoğlu, annesinin doğum günü partisine sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile katıldı. Zehra Çilingiroğlu, anne Kadayıfçıoğlu'na tek taş küpe hediye etti.
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