Doğum için gün sayıyor! Özge Özpirinçci bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk ile bugün evleniyor!

Milliyet'te yer alan habere göre, altı aylık hamile olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk'le aile arasında düzenlenen minik bir törenle bugün Marmaris Bozburun'da evlenecek.

Arkadaşı Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana'nın sahibi olduğu Yacht Club'ta hayatlarını birleştirecekleri öğrenilen çift, nikahtan sonra ise kutlama yemeği yiyecek. İkili, bebekleri dünyaya geldikten sonra İstanbul'da görkemli bir düğün yaparak, arkadaşlarını çağıracak.

Özge Özpirinçc ile Burak Yamantürk ile 2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:

“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için."

Öte yandan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde su altında çekildiği pozu Instagram hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.