Doğum parası nasıl alınır? 2021 Doğum parası ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

DOĞUM PARASI NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ebeveynlere sağlanan destek ödemelerinden biridir. Özellikle hamile olan ya da yeni doğum yapmış anneler tarafından merak edilen doğum parası, doğumun ardından bir defalığına alınabilen bir ücrettir.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Doğum parası ödemeleri öncelikle başvuru yapılan ayı takiben bir ay içerisinde Doğum Yardımı Sistemine girilir. Doğum Yardımı Sistemine düştükten sonra doğum parası bir ay içinde PTT şubeleri aracılığıyla çekilebilir.

2021 DOĞUM PARASI NE KADAR?

Doğum parası, 2020 verilerine göre günlük en az 31.39 lira olarak bilinirken bu miktar 2021 yılında 38.15 liraya yükseltilmiştir. Günlük olarak hesaplanan miktarlar üzerinde en yüksek rakamlar ise 2020 yılında 235.44 lira iken 2021 yılında 286.20 liraya yükselmiştir. Çocuk sayısına göre değişkenlik göstermekte olan doğum parası, il çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 100 TL ilave ile 400 TL, üçüncü çocuk için 200 TL ilave ile 600 TL olarak belirlenmiştir. Devletin doğum yapan annelere tanımakta olduğu bu haklardan faydalanabilmeleri için bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartların sağlanması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir, ödeneklerden faydalanabilirsiniz.

DOĞUM PARASI ALMA ŞARTLARI

Doğum parası alabilmek için öncelikle Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak gerekir. Hatırlatmak gerekir ki yalnızca annenin bu şarta uyması yeterli değildir, Türk vatandaşı olmak ya da mavi kart sahibiyeti babada da aranan bir gerekliliktir.

DOĞUM PARASNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Doğum parası başvurusu 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğan tüm çocuklar için yapılabilir. Eğer o yıllarda doğan çocuğunuz için doğum parası almamışsanız şimdi başvuru yapabilmeniz de mümkündür. Ancak bu tarihten önce doğmuş çocuklarınız için doğum parası verilmez.