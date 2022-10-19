Doğum parası ne kadar 2022? | Doğum yapan anne devlet yardımı nasıl alır? soruları, anne adayları ya da çalışan ve çalışmayan anneler tarafından sıkça aratılan konulardan biri. Doğum parasıyla ilgili detayları merak edenler, internette araştırmalar yapıyor. Biz de merak edilen bu konuyla alakalı detaylara sizin için haberimizde yer verdik...

DOĞUM PARASI NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere yapılan bir yardım ödemesidir. Doğum yapan anneler, bir defa olmak suretiyle bu yardımdan faydalanabilmektedir.

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DOĞUM PARASI NE KADAR 2022?

Doğum yapan annelere devlet tarafından ne kadar doğum parası verildiği en çok merak edilen konulardan biri. Peki 2022 yılında doğum parası ne kadar?

İlk çocukta tek seferlik olmak üzere 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

DOĞUM YAPAN ANNE DEVLET YARDIMI NASIL ALIR?

Doğum parası için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, "aile.gov.tr"den TC kimlik numaralarıyla başvurularını tamamlayabilmektedir.

Başvuru yapılan ayın ardından takriben bir ayrı içerisinde paralar "Doğum Yardımı Sistemi"ne yatmış olup PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

DOĞUM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bir annenin doğum parası için başvuruda bulunurken sahip olması gereken şartlardan biri, 2015 yılının Mayıs ayının 15. gününden sonra doğum yapmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra doğan bir çocuğunuz varsa ve daha önce doğum parası için başvuruda bulunmadıysanız, üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen başvuru hakkınız bulunmaktadır.

Doğum parası için sahip olunması gereken şartlardan bir diğeri de Türk vatandaşı olmaktadır. Ayrıca babanın da Türk vatandaşı olması ya da mavi karta sahip olması şartı aranır.