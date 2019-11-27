Doğumunun 100’üncü yılında Osman Kılıç’a vefa paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu Bulgaristan Türklerinin hak mücadelesinin önemli isimlerinden Osman Kılıç'ın doğumunun 100'üncü yılında "Bir Evlad-ı Fatih Han: 100 Yılında Osman Kılıç'a Vefa Paneli" düzenledi.

26 Kasım'da Kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan sözlerine "Aramızda 100 yıllık bir çınar var" diyerek başladı. Konuşmasında Balkan coğrafyasının Türk milleti için taşıdığı önemi vurgulayan Prof. Dr. Turan, Osmanlı Devleti'nin de Balkanlar ve Anadolu coğrafyasını "ikiz vatan" olarak gördüğünü belirtti. Balkan Savaşları'nın ardından bölgede yaşanan sorunlara işaret ederek 108 yıl önce Türklerin yüzyıllar içerisinde karşılaştığı en büyük felaketlerden birisinin yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Turan, "Savaşın ardından kimi kısım insanımız anavatan dediği Anadolu'ya göç etti ama bir kısmı kendi bulunduğu mekânlarda vatanlarını vatan yapmaya devam etti. Bulgaristan'da olsun, Yunanistan'da olsun, eski Yugoslav cumhuriyetlerinde olsun, buralarda kalan Evlad-ı Fatihan artık yetim ve öksüz olarak yollarına devam etmişlerdir. Bu insanlara Allah'ın lütfu olarak bazı insanlar ortaya çıkarak annelik babalık yaptılar. Osman Kılıç bunlarda birisiydi. O "Ben neyim?" sorusunu gündeme getirmiş içinde yaşadığı topraklardaki insanlara kendisini adamıştır" ifadelerini kullandı.

Osman Kılıç gibi mücadeleci isimlerin halkın yaşadığı sıkıntıların atlatabilmesi için kendilerini feda etmeye razı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turan, "1948-1962 arası onun her türlü özgülükten yoksun olduğu bir dönemdir. Osman Kılıç adı bir mücadelenin ta kendisidir" diyerek sözlerine tamamladı. Etkinlik Prof. Dr. Refik Turan başkanlığında Prof. Dr. Ayşe Kayapınar, Dr. Ahmet Cebeci, Hasan Hüseyin Yılmaz ve Osman Kılıç'ın konuşmacı olduğu panelle devam etti. Bulgaristan Türklerinin Balkanlarda inşa ettiği kültürün ve Balkanlarda verilen hak mücadelesinin konuşulduğu panelde Osman Kılıç da hatıralarını dinleyicilerle paylaştı.

Kaynak: İHA