Doğu’nun en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’si Malatya’ya kuruluyor

Deprem bölgesi Malatya'ya Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Doğu’nun en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) OSB’si Malatya’ya kuruluyor

Deprem bölgesi Malatya'ya Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Fiziki çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığı tesisin bölge ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da yaralar sarılıyor. Büyük bir yıkımın yaşandığı kentte ekonominin yeniden canlanması için çalışmalara hız verilirken, yaklaşık 6 yıl önce projelendiren Yazıhan İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlere başlanması için ise gün sayılıyor.

"Yıl sonunda faaliyete başlanılmasını bekliyoruz"

3 bin 200 dönümlük bir arazi üzerine kurulan tesisin yıl sonunda faaliyete başlamasını beklediklerini kaydeden Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Malatya'da son yıllarda tarımsal alanındaki yatırımların devamında da hayvancılık alanında da çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bunlardan biriside Yazıhan ilçemiz Mısırdere bölgesinde 3 bin 200 dönüm alan üzerine inşa edilen Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'dir. Gerçekleşme oranı yüzde 70'lerin üzerinde yıl sonunda projenin hayata geçmesini bekliyoruz. Yüklenici firma bu konuda yoğun bir mücadele veriyor" dedi.

"Bölgedeki en büyük yatırımlardan bir tanesi"

Projenin bir kamu yatırımı olduğuna dikkat çeken Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "99 işletmeye arsa tahsisi yapmayı planlıyoruz. 50 baş büyük hayvan besleme kapasitesinden bin başa kadar arsa tahsisleri gerçekleştireceğiz. İlk etapta toplamda 16 bin 500 hayvan besleye bilecek bir kapasiteye sahibiz. Özellikle de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun da (TKDK) vereceği desteklerle de yakın zamanda burada yatırımlar başlayacak. Bölgede yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcıların arsa tahsisi için müracaatlarını bekliyoruz. Ayrıca bölgeye çok önemli bir biyogaz tesisinin yanı sıra hayvanlarda elde edilen gübre ile de bir enerji tesisi ve 5 MW gücünde GES kuruyoruz. Et entegre tesisi, soğuk hava depoları, kesim haneler ile kaba yem farikası diye adlandırdığımız birde yem fabrikasını hayata geçireceğiz. Dolayısıyla burada bir kompleks inşa ediliyor. Bu bir kamu yatımıdır ve bölgedeki en büyük yatırımlardan bir tanesi inşallah kısa bir sürede Malatya ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Bir tarım ilçesi olan Yazıhan'ın projenin hayata geçmesiyle hayvancılık alanında da adından söz ettiren bir ilçe olacağını aktaran Özcan, projeye ciddi bir talebin olduğunu belirterek yatırımcıları Yazıhan İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi'ne beklediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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