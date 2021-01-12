Doğurduğu bebeğini makasla kesen kadına sadece 2 yıl ceza verildi!

Ukrayna'da yaşayan Anastasia Skorychenko isimli kadın, 2 çocuğu odada uyurken balkonda doğum yaptı. Yeni doğan bebeğinin kordonunu makasla kesen kadın yine aynı makasla bebeğini defalarca bıçakladı. Katil anne daha sonra bebeğinin cesedini çöp konteynerine attı.

AYLARCA HERKESTEN GİZLEDİ

Uzun süre gizli tuttuğu hamileliğini herkesten gizlemeyi başaran kadının vahşi cinayeti çöp kutusundaki bebek cesedinin bir kişi tarafından fark edilmesiyle ortaya çıktı. Polis yaptığı kısa süreli soruşturmanın ardından bebeğin 30 yaşındaki kadına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Yedi ve dört yaşındaki iki kızı uyuduğu sırada doğum yaptığını kabul eden Anastasia, göbek kordonunu kestikten sonra bebeğini makasla bıçakladı. Ardından plastik bir torbaya koydu ve çöp konteynerine attı.

SADECE 2 YIL CEZA ALDI

Ertesi sabah bulunan bebek cesedini araştıran polis, kısa sürede Anastasia'yı yakaladı. 22 bıçak darbesiyle öldürülen bebeğin, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği belirtilirken, cani annenin aldığı ceza herkesi şoke etti.

Anastasia herhangi bir akıl hastalığından muzdarip olmamasına karşın 2 yıl hapis ile cezalandırıldı. Yargıçlar, genç kadının suçunu kabul etmesinin ve psikolojik olarak kötü durumda olmasından dolayı bu cezayı verdiklerini açıkladı.