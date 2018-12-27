İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı (2)

Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı (2)

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına...

Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı (2)

ANNE TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.