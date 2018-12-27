Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı (2)
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına...
ANNE TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
DHA
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