TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2 Haziran Çarşamba günkü bölümünde ünlülerle anlat bakalım oyunu oynandı. Programa görüntülü bağlanan ünlüler arasında olan Doğuş Balbay merak konusu oldu. Peki Doğuş Balbay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Doğuş Balbay hangi takımda oynuyor? | Doğuş Balbay boyu İşte ayrıntılar...

DOĞUŞ BALBAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğuş Balbay, 21 Ocak 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Basketbola Fenerbahçe’de başlayan Doğuş 2006-07 sezonunda eğitim için Brewster Academy’ye gitti. Balbay, Brewster'ın 29 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile elde ettiği NEPSAC A Sınıfı Şampiyona ikinciliğine 13,5 sayı ve 7,5 asist ortalamaları ile destek oldu. Buradaki başarılı perfomansı sayesinde NCAA takımlarından Texas Longhorns'a transfer oldu ve 2007-2011 yılları arasında burada forma giydikten sonra 2011-12 sezonu başında Anadolu Efes’e geldi.

Balbay, 19 Yaş Altı Milli Takım'da forma giyerken milli takımın Avrupa dördüncüsü olmasında pay sahibi oldu. Ayrıca 16 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazandı.

2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Doğuş, 2013 Avrupa Şampiyonası gruplarında mücadele eden A Milli Takım’da görev yaptı. Doğuş Balbay ayrıca Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan Türk Milli Takımı’nda görev aldı. Balbay 2014 Dünya Kupası’na hazırlanan A Milli Takım’ın aday kadrosunda da yer aldı. Başarılı oyuncumuz bir grubu ve final maçları İstanbul’da düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda milli takımımızda forma giydi.

Balbay, 2015-16 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Türkiye Kupası ve sevinci yaşadı. Takım kaptanımız, 2018-19 sezonunda takımımızda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve Euroleague ikinciliği yaşadı. Balbay, 2019-20 sezonu başında ise Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz yıl Turkish Airlines Euroleague’de Anadolu Efes forması ile 25 karşılaşmada 7:53 dakika ortalama süre alan takım kaptanımız, maç başına 1,2 sayı, 1,0 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Doğuş Balbay, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise geçtiğimiz sezonda 23 maçta forma giyerken; 15:05 dakika süre alarak 3,6 sayı, 2,4 ribaunt ve 2,5 asist ortalamaları tutturdu.

DOĞUŞ BALBAY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğuş Balbay, şu an Anadolu Efes'te oynamaktadır.

DOĞUŞ BALBAY BOYU

Doğuş Balbay 1,85 boyunda 82 kg ağırlığındadır. Balbay, 2017'de Erica Balbay ile dünyaevine girmiştir.