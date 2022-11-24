Doğuştan engelli protez bacaklarıyla katıldığı yarışmayı birincilikle bitirdi

Alanyaspor Bisiklet Takımı sporcusu Fırat Uğur, iki bacağı olmamasına rağmen protezlerle pedal çevirerek ulaştığı başarılarla adından söz ettiriyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce bisikletle gezmek isteyen doğuştan bedensel engelli 25 yaşındaki Uğur, diz altından kullandığı protez bacaklarıyla pedal çevirmeyi başarınca, bu spora gönül verdi.

Bisiklet tutkunu olan Fırat Uğur, kısa sürede bu dalda ilerleme göstererek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen yıl katıldığı ilk gran fondo organizasyonunda paralimpik kategoride üçüncülük elde etti.

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Antalya'da bu yıl ikincisi 17-20 Kasım'da gerçekleştirilen UCI Nirvana Gran Fondo World Series'te 70 kilometrelik para bisiklet (para cycling) yarışında ise 19-34 yaş grubunda 1 saat 44 dakika 51 saniyelik derecesiyle kürsünün en üstünde yer alan şampiyon sporcu, dikkat çekti.

UĞUR: " ÇABALARIMI TAÇLANDIRMIŞ OLDUM"

Fırat Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yarışın çekişmeli ve iyi geçtiğini söyledi.

Bisiklet sporundaki çabalarının olumlu sonuçlandığını anlatan Uğur, "Bir paralimpik yarışçısı olarak benden daha iyi olan sporcular arasında yer almak, benim için çok büyük onur. Onlarla neredeyse aynı derecede bir performans sergilemem çok iyi oldu. Kendi kategorimde birincilik elde ederek çabalarımı taçlandırmış oldum." diye konuştu.

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Uğur, şehir bisikletiyle gezme fikriyle başladığı bisiklet sporunda yarış pistinde yol aldığını dile getirdi.

Bisiklet sporunda biraz kendini geliştirdikten sonra Corendon Alanyaspor'dan davet aldığını aktaran Uğur, "Corendon Alanyaspor, kendi bisiklet takımı bünyesinde yarışmamı istedi. Ben de çok mutlu oldum ve bu teklifi memnuniyetle kabul ettim. Turuncu-yeşilli takım adına geçen yıl Patara'daki gran fondo yarışında birinciliğe ulaştım. Aynı sene İzmir'deki yarışta yine birincilik sevinci yaşadım. Ayrıca bugüne kadar katıldığım daha birçok uluslararası yarışta ikincilik, üçüncülük derecelerimle kürsüde yer aldım." ifadelerini kullandı.

ÖNÜMDEKİ ENGELLERİ BİR BİR AŞIYORUM

Uğur, engelinin ilk başta çok zor geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bisiklet sporu için çok önemli iki uzvun olmaması, insanı gerçekten yoruyor ama ben bunların hiçbirini sorun etmiyorum. Engelli olmama rağmen, insanlar bir saat çalışıyorsa, ben iki saat çalışarak daha fazla emek sarf ediyorum. Önümdeki engelleri bir bir aşıyorum. Yeri geliyor bacaklarımda yaralar oluşuyor, ağrılar, sancılar oluyor. Bazen protezimin kırıldığı da oluyor ama hiçbir şekilde pes etmiyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır elimden geldiğince en iyi şekilde bisiklet sporunu icra ediyorum."

Uğur, kendisini destekleyen başta Corendon Alanyaspor olmak üzere antrenörlerine ve sevenlerine teşekkür etti.