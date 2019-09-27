Doha'da ilk günde bir final, bir yarı final

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde üç adımda Dünya Şampiyonası finaline kalan ilk atlet oldu. Yasmani Copello da adını 400 metre engellide yarı finale yazdırdı.

Katar'ın başkenti Doha'daki 17'nci Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkan Türk atletlerden bir final, bir de yarı final geldi.

Üç adım atlama erkeklerde yarışan Necati Er, B serisinde yarışırken, üçüncü ve son hakkındaki 16.87'lik derecesiyle adını finaldeki 12 isim arasına yazdırmayı başardı. 22 yaşındaki Avrupa U23 şampiyonu Er, faulle başladığı yarışmada ikinci hakkında 16.65, son hakkında ise 16.87 yaptı. Son atlayışındaki derecesiyle grubunda 6'ncı, toplamda ise 12'nci olan Er; Nelson Evora, Nazım Babayev, Benjamin Compaore gibi isimlerin kalamadığı finale adını yazdırdı.

Milli atlet, yarışma sonrasında saha içi koşullarının dışarıyla kıyaslandığında gayet iyi olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını söyledi. Er, "Finalde işim daha kolay olacak. Önemli olan finale yükselebilmekti, zor olan bölümü geçtim. Finale kalamayacağımı düşünmüyordum, yoksa neden buraya geleyim ki" diye konuştu.

YASMANİ TUR ATLADI

400 metre engellide seçme serisine çıkan Yasmani Copello ise serisinde 49.75'lik dereceyle beşinci sırada yer almasına karşın, küçük q (direkt tur atlayamayan en hızlılar) ile adını yarı finale yazdırdı. Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı final müsabakasına çıkacak. Üç seri halinde koşulacak yarı final sonunda 8 atlet adını pazartesi günü yapılacak finale yazdıracak.

İlk gün yarışmaya çıkan Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç ise 3 bin metre su engellide istedikleri sonucu alamadılar. Sıcak havanın etkilediği milli atletler, serilerinde gerilerde kalırken, Özlem 9:48.08, Tuğba ise 10:13.79 koştu.

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DHA