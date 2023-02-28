Dokou Dodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dokou Dodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dokou Dodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dokou Dodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dokou Dodo 4 Mayıs 2004 tarihinde Cotonou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Benin uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Dodo Abdel Dodji Dokou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dokou Dodo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dokou Dodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Dokou Dodo'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dokou Dodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dokou Dodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dokou Dodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dokou Dodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2022 yılında Smouha

Dokou Dodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dokou Dodo şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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