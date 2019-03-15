Doktor başkan adayına ailesinden duygulandıran Tıp Bayramı sürprizi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy'un seçim çalışmaları nedeniyle yanında olamayan eşi ve kızları, kürsüde konuşma yaptığı sırada sürpriz yaptı. Ulusoy ve ailesinin buluşması esnasında duygu dolu anlar yaşandı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy saha çalışmalarına hız kazandırdı. Ulusoy, seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nda ailesinin yanında olamadı. Ulusoy'un eşi Şule Ulusoy ve kızları sürpriz bir Tıp Bayramı kutlaması yaptı. Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile buluşma programında Ulusoy'un konuşması esnasında ilk önce ekranlara ailesinin görüntülü mesajı yansıtıldı. Ailesinin mesajını ekranda gören Ulusoy büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir anda ailesinin sahneye çıkmasıyla Ulusoy duygu dolu anlar yaşadı.

Ailesinin sürpriz ziyaretinden sonra bir konuşma yapan Ulusoy, "Şoktayım şu anda, affınıza sığınıyorum, kusuruma bakmayın. Arkadaşlar haber de vermediler, ben kendi halimde güzel güzel anlatıyordum. Benim için en büyük proje, eşinden ve işinden memnun olan hayatta mutsuzluk aramasın. Her zaman söylemişimdir hakkını ödemeyeceğim Şule Hanım ve yine en büyük enerji kaynaklarım kızlarım. Bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Sizlerin huzurunda bu sürprizi yaptılar. Şimdi enerjim birkaç kat daha arttı. İnşallah Avcılar artık kazanacak diyoruz" dedi.

"Hastası iyiyse, ameliyat ettiği hastası taburcu olduysa bayram o demek"

Başkan adayı Ulusoy'un eşi Şule Ulusoy ise, "Bugün bir bayramsa İbrahim Bey'in çok yakıştığı bir bayram bu. Çünkü İbrahim Bey önceliği insan olan bir insan, eve gittiğinde hastası eğer iyiyse, ameliyat ettiği hasta eğer taburcu olduysa onun için bayram o demek. Ya da kıtalar arası bir yolculukta kalplere dokunabildiyse ve ülkesini temsil ettiyse bayram onun için o zaman. Eve geldiğinde evlatlarıyla beraber güzel vakit geçirdiyse o zaman da bize bayram. Çok teşekkür ediyorum ben ona" diye konuştu.

Kaynak: İHA