Doktor Buğra Kaan Yücebaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi! Annesi gözyaşı döktü: "Kopardılar oğlumu, ben doyamadım daha ona"

Önceki gün İstanbul Ataşehir'de saat 05.30 sıralarında Ataşehir Kayışdağ Caddesi üzerinde bulunan kavşakta feci bir kaza meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü A.U.'nun kullandığı 34 FTG 740 plakalı kamyonet, zanlının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce taksiye ardından ise bir dükkana dalarak durabildi.

Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaralılardan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor olan Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan kamyonet şoförünün olayın yerinde kaçtığı belirlenirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından emniyete gelerek teslim olan A.U. Çocuk Büro Amirliği ekiplerince işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan A.U. adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş için Şakirin Camii’nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Yücebaş'ın yakınları gözyaşı döktü.

"BEN DOYAMADIM DAHA ONA"

Oğlunun cenazesinde gözyaşı döken anne Nurcan Yücebaş, “Kopardılar oğlumu. Ben doyamadım daha ona. Geldi birisi aldı elimizden. Kuzum, bir tanem. Doyamadım ben oğluma” dedi.

"HAYATINA DOYAMADAN GÖÇÜP GİTTİ"

Yücebaş’ın meslektaş arkadaşı Doktor Nihan Aydemir, “Herkesin çok sevdiği bir insandı. Melek gibiydi. Kimseyi kırmak istemezdi. Ben hem kendi adıma hem yakın arkadaşları adına çok üzgünüm. Hayatına doyamadan göçüp gitti. TUS sınavına hazırlanıyordu” diye konuştu.

"KARINCAYI İNCİTMEYEN BİR ÇOCUK"

Buğra Kaan Yücebaş’ın amcası Erol Yücebaş, “İşe gireli henüz 1 ay olmadı. Hayata başlamadı, daha çocuktu. Her tarafa ışık saçardı. Onu tanıyan herkes ‘karıncayı dahi incitmeyen bir çocuk’ derdi” şeklinde konuştu.

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