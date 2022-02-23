Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan Doktor Ebru Ergin, hastaya 'Raporsuz ilaç yazmadığı' gerekçesiyle darp edildi. Korkunç olayın hemen ardından Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Peki, Doktor Ebru Ergin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Olayı ne? İşte, Doktor Ebru Ergin'in biyografisi...

DOKTOR EBRU ERGİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? OLAYI NE? İŞTE, DOKTOR EBRU ERGİN'İN BİYOGRAFİSİ...

Doktor Ebru Ergin, lisans eğitimini 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı, uzmanlığını yine aynı üniversitede Nöroloji üzerine yaparak, 2008 yılında uzmanlığını tamamladı. Ebru Ergin Bakar, Nöroloji uzmanı olarak Ankara Altındağ ilçesinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi isimli sağlık kuruluşunda görev yapmaktadır.

Görevli olduğu hastanede, hastasına raporsuz ilaç vermediği gerekçesiyle darp edilen Ergin, yaşadığı korku dolu anları "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı. Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi. Saldırı nedeniyle ciddi kafa travması yaşadığını anlatan Bakar, "Masaya, duvara her yere vurdu beni. 5 dakika boyunca saldırdı. Üzerime oturdu ve beni boğmaya çalıştı. Nefes alamadım. Nefes alamadığım için ölüyordum zaten. Kadını üzerimden kaldırdılar. Yüzümün, karnımın üzerine ayrı ayrı oturup durdu. Güvenlikleri çağırdıktan sonra da beni tehdit etti" ifadeleriyle anlattı.