Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda hekimlere yönelik düzenlemeye ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Hekimlere ek gösterge zammı konusunda yaşanan flaş gelişme sonrası Doktor ek gösterge zammı meclisten geçti mi? | Doktor maaşları ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

DOKTOR EK GÖSTERGE ZAMMI MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Doktorların maaş ve ek göstergeleriyle ilgili önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul’nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.

BAKAN KOCA VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meclis genel kurulunda hekimlere yönelik düzenlemeye ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne madde ihdasıyla eklenerek gerçekleştirileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın "Bütün siyasi parti gruplarının da başkanlarının da destek vereceğini ümit ediyoruz, destek vereceklerinden bir şüphem yok. Hekimler, diş hekimleriyle ilgili; genel uygulama, sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeler" açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yanına geldiğinde basın mensuplarının, "Detayları sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" demişti.

Erdoğan'ın ardından açıklamasını sürdüren Koca, düzenlemenin özellikle hekimleri mutlu edeceğini ifade etmiş ve şunları söylemişti:

"Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor"