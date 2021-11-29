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Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

Tekirdağ'da görev yapan Doktor İrem Büşra Üngül, ailesinin İstanbul Bostancı'da bulunan evine ziyarete gittiği esnada, balkona kaçan kedisini kurtarmak isterken hayatını kaybetmesi üzerine "Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

Felaketle sonuçlanan talihsiz olay, İstanbul Bostancı’da meydana geldi. Tekirdağ Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan genç doktor İrem Büşra Üngül, Cumartesi günü aile evine ziyarete gitti. Ebeveynleriyle güzel bir gün geçiren Üngül'ün, o esnada kedisi balkona kaçtı. Hayvanı kaçtığı yerden kurtarmak isteyen genç doktor, 5'inci katta bulunan evlerinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bunun ardından "Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

DOKTOR İREM BÜŞRA ÜNGÜL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE İREM BÜŞRA ÜNGÜL'ÜN BİYOGRAFİSİ...

İrem Büşra Üngül, 1994 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi'nde tamamlayan Üngül, Tekirdağ Hayrabolu/Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmaktadır. Mesleğinde 2. yılını tamamlayan Üngül, 27 yaşındayken balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Doktor İrem Büşra Üngül kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte İrem Büşra Üngül'ün biyografisi...

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