Sosyal medyada 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddiaları hızla yayıldı. Twitter'da #DrKemalGünelYalnızDeğildir etiketiyle binlerce kullanıcı destek twiti attı. Peki Doktor Kemal Günel kimdir? Kemal Günel olayı nedir?

DOKTOR KEMAL GÜNEL KİMDİR?

Doktor Kemal Günel Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümünde çalışmaktadır.

KEMAL GÜNEL OLAYI NEDİR?

İddiaya göre Osmaniye Cumhuriyet savcısı Mehmet B., doktorun hastası varken odaya girdi ve doktordan kendisini muayene etmesini istedi. Doktor Günel de Mehmet B.'ye önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini söyledi.

İkili arasında çıkan tartışma sonrası Mehmet B., 'nin doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alan Günel daha sonra serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili başsavcılıktan yazılı açıklama geldi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne yaptığı açıklamada, açıklamada, "Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de olaya el atarak Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) savcı Mehmet B. hakkında inceleme izni verdi.

Söz konusu savcı hakkında inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

İnceleme sonucunda savcının kusurunun olup olmadığı müfettiş raporunun ardından belli olacak.