Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası dünyaca ünlü kalp damar cerrahı Doktor Mehmet Öz Hatay'da yaralıları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına destek veren ve depremzedeler ile ilgilenendi.

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Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Amerika'da yaşayan ve Kalp ve damar cerrahı olan dünyaca ünlü Mehmet Öz deprem bölgesindeki yaralıları ziyaret etti. Kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan ile olan Hatay'a gelen Mehmet Öz Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Doktor Öz ve doktor Yerebakan hasta ve yaralılarla görüştü. Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.

Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!

DOKTOR MEHMET ÖZ DEPREM BÖLGSENDE

Doktor Mehmet Öz, ilk müdahale ekipleri ve hastanelerle görüşmek ve temel ihtiyaçları belirlemeye yardımcı olmak üzere birçok gönüllünün deprem bölgesine seyahat ettiğini söyledi. Depremzedeler için seferberlik ruhuyla hareket edildiğine dikkati çeken Öz, "Burada yaralıları tedavi etmek üzere hastane olacak şekilde donatılmış gemiler var. Sahada neler yaşadıklarını daha iyi anlamak için ön safta çalışanlarla görüştüm." dedi.

Doktor Mehmet Öz Türkiye'de! Amerika'dan Hatay'a depremzede hastaları görmeye geldi!

"BANA İLHAM VERİYORLAR"

Mehmet Öz, depremde birçok sağlık çalışanının yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu nedenle personel sayısı sınırlı. Ön saflarda hastalara bakmak için çalışanlar, inanılmaz bir baskı altında. Bu krizdeki güçleri ve metanetleri, bana ilham veriyor." ifadelerine yer verdi.

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