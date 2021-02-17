Doktor Mustafa Yalçın'ın cesedi kar altına bulundu: Kendisine bağladığı serumla intihar etmiş!

Bursa'da hakkında kayıp ihbarı bulunan ve 15 saat boyunca aranan kalp cerrahı doktorun, ormanlık alanda karla kaplı cesedine ulaşıldı. Cesedin yanında duran ağaçtaki serumun, cerrahın damar yoluna takılı olması intihar ihtimallerini artırırken doktorun arabasında bulunan 6 sayfalık intihar mektubuyla her şey açığa çıktı.

AMELİYATA GİRMEYİNCE KAYIP İHBARI VERİLDİ

Alınan bilgilere göre, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor pozisyonunda görev alan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, dün saat 08.00'de, 27 AR 993 plakalı lüks aracıyla ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Saat 11.00'de bir ameliyatı olduğu öğrenilen Yalçın'ın hastaneye ulaşmaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay hakkında anında inceleme başlatan polis ekipleri, cep telefonu sinyallerinden Yalçın'ın Uludağ yolu üzerinde olduğunu belirleyerek burada arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre sonra genç doktorun aracı, Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde kapıları kilitli vaziyette bulundu.

BASKI GÖRDÜĞÜ KİŞİLERE DAYANAMADI

Arama kurtarma ekiplerinin iki saat süren çalışmalarının sonucunda, doktorun cesedi eksi 10 derecede, aracını park ettiği alanın 1,5 kilometre ilerisinde bulundu. Ekipler, cesedin yanındaki bir ağaca takılı serumun ucunun Yalçın'ın koluna takılı olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrolünün ardından Yalçın'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Yalçın'ın aracında, güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemede 6 sayfalık bir intihar mektubu bulundu. Notta, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da böyle bir şey yaşayacağını hiç tahmin etmediği, kız arkadaşının da kendisi ile aynı serviste görev yaptığı, kız arkadaşı ile birlikte baskı gördüğü bazı kişilere özel notlar yazdığı öğrenildi.

Genç doktorun mektubunda intiharının detaylarına da yer verdiği ve bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu, antideprasan ilaçları kullandığı öğrenildi.

Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.