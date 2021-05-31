Doktor Öğretim Üyesi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Doktor Öğretim Üyesi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Doktor Öğretim Üyesi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2312.19
Meslek Adı : Doktor Öğretim Üyesi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları
Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 2
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Doktor Öğretim Üyesi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
Doktor Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (bilgisayar Teknik Servisçiliği) mesleği için “2360.00” kod olarak kullanılır iken Kops Sıyırma Makinesi Operatörü (Tekstil) mesleği için “8152.43” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;