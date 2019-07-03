Doktor ve eşini darp eden saldırganlar gözaltına alındı

Mardin'de rapor vermeyen doktor ve eşini darp eden 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin Devlet Hastanesinde görevli doktor çift Ayşe ile Davut Sakız'ı rapor vermedikleri için cadde ortasında darp eden 2 saldırgan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Doktor eşleri darp eden şahısların gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, "2 Temmuz 2019 tarihinde mesai çıkışı çocuklarını kreşten almak üzere arabalarından indikten sonra yaklaşık on gün önce usulsüz bir ilaç raporu isteyen kişilerin isteğini gerçekleştirmeyen ve Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan Endokrinoloji Uzmanımız Dr. Davut Sakız ve yine aynı hastanede intaniye uzmanı olarak çalışan eşi Dr. Ayşe Sakız, zanlılar tarafından yol ortasında darp edilmişlerdir. Meslektaşlarımız Mardin Devlet Hastanesine nakledilerek gerekli tedavilerine başlanmıştır. Dr. Davut Sakız 2. basamak yoğun bakımda kafa travması mevcut olduğundan dolayı beyin cerrahisi uzmanları tarafından takip edilmektedir. Dr. Ayşe Sakız da genel cerrahi servisinde genel vücut travması nedeniyle takip edilmektedir. Olayın duyulduğu andan itibaren valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz gerekli hassasiyeti göstermiş olup, zanlılar en kısa sürede gözaltına alınmış olup, adli işlemler devam etmektedir" dedi.

Kaynak: İHA